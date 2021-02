Bij -8 graden in korte broek naar school, voor Jef (10) en zijn broertje Berre (8) uit Sint-Truiden geen probleem

Het begon allemaal toen Jef van school thuis kwam en vertelde over een klasgenootje in korte broek. Jef en zijn mama Adinda gingen meteen samen een uitdaging aan. Jef zou een jaar lang een korte broek dragen en zijn mama een kleedje zonder kousen. Ze slaagden beiden in hun opzet maar Adinda stopte met de kleedjes want "als je ouder bent, is het niet altijd evident om met blote benen ergens toe te komen". Jef, die wist niet van ophouden en wist ook zijn jonger broertje Berre warm te maken voor een leven zonder lange broek. "Jef is intussen aan zijn vierde winter toe, Berre aan zijn tweede", zegt een trotse mama.