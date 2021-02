Vijf bijenkasten gestolen, imker: "De bijen waren in winterrust, ze zijn ten dode opgeschreven"

Johan Vanham uit Boechout is al negen jaar imker in bijberoep. Hij heeft bijenkasten op verschillende plaatse in de Antwerpse Zuidrand, onder andere ook in Edegem, aan Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen. "Nu het winter is, zijn de bijen in hun rustperiode en is het niet nodig om er wekelijks naartoe te gaan. Toen ik gisteren ging kijken hoe het met de bijen ging, stelde ik vast dat vijf van de negen kasten weg waren. Dat is een serieuze ontgoocheling."