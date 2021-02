BEKIJK: "Vroeger voetbalveld, nu begraafplaats": Manaus in Brazilië lijkt opnieuw dodelijkste covidhaard ter wereld

Brazilië is één van de zwaarst getroffen landen ter wereld tijdens de coronapandemie. Het virus kon er, nauwelijks gehinderd door beperkende maatregelen, wild om zich heen slaan. Het land telt zo'n 9,5 miljoen besmettingen op 211 miljoen inwoners, 231.000 mensen lieten tot nu toe het leven.

VRT NWS is in Brazilië om te onderzoeken hoe het land gebukt gaat onder de pandemie en hoe corona de maatschappelijke en politieke tegenstellingen op scherp stelt. We reizen onder meer naar Manaus, een miljoenenstad in het Amazonegebied, waar de kans om te overlijden aan het virus vele malen groter is dan het wereldgemiddelde.