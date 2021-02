Bree en Genk in de ban van schaatsplezier

Het stadsbestuur van Bree heeft beslist dat schaatsen toegelaten is op de oude kanaalarm in deelgemeente Beek. Maar schaatsliefhebbers moeten wel nog geduld hebben. Het ijs zal pas tegen het weekend dik genoeg zijn, denkt burgemeester Liesbeth Van Der Auwera (CD&V). "De mensen hebben nood aan wat winterse afleiding. Het is in de buitenlucht en we zullen er op toekijken dat het coronaproof in groepjes van vier gebeurt. Maar ik verwacht niet echt problemen"

In Genk zal er kunnen geschaatst worden op de Molenvijvers, aan de rand van het stadscentrum. Ook daar zal de brandweer de komende dagen de dikte van het ijs meten. "Als het ijs effectief dik genoeg zal zijn, moet nog bekeken worden hoe het schaatsen coronaproof kan verlopen", zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). "We bekijken of we bijvoorbeeld een omheining moeten plaatsen rond de vijver en of we met een reservatiesysteem zullen werken. Tegen donderdag of vrijdag moet dat duidelijk zijn".