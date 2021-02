Burgerlijke rechtbank in Kortrijk gaat als eerste in België volledig digitaal: "Geen papieren dossiers meer"

"De digitalisering binnen justitie is echt hoogdringend", zegt Van Quickenborne. "Als een magistraat, bij wijze van spreken, 's avonds naar huis gaat, dan ziet hij zijn kinderen met veel moderner materiaal werken dan zichzelf. Als we justitie sneller en menselijker willen maken, dan moet justitie dringend op de boot van digitalisering springen. Nu werkt justitie te traag en is er veel straffeloosheid."

"Er zijn al veel pogingen ondernomen om justitie te digitaliseren, maar door de coronacrisis is er echt een mentaliteitswijziging gebeurd", gaat de minister voort. "Daarnaast krijgen van we Europa 100 miljoen euro om de nodige stappen te zetten. We hebben ook heel wat talenten binnen justitie om die omschakeling te maken. Ik geloof dus echt in dit project."

"Het verschil in de werking zullen we echt voelen als er meer rechtbanken in meestappen", vervolgt de minister

(Lees voort onder de foto)