Cyriel Verschaevestraat in Marke en Koning Leopold II-laan in Heule worden geschrapt

Kortrijk dacht er al langer aan om de Cyriel Verschaevestraat in Marke en de Koning Leopold-II laan in Heule te schrappen. Maar heel wat bewoners van die 2 straten zagen de naamsverandering niet zitten. Het zou volgens hen heel wat kosten en administratieve rompslomp met zich meebrengen. Meer dan 100 bewoners tekenden toen ook een petitie tegen de nieuwe namen. Maar Kortrijk voert ze nu toch in.

De Cyriel Verschaevestraat in Marke wordt nu de Zusters Lovelingstraat, een eerbetoon aan 2 zussen en schrijfsters. De Leopold II-laan in Heule wordt de Rosa Laperelaan, dat is de stichtster van de Tinekesfeesten.