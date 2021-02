Daar zijn de eerste Vlaamse asperges: 240 euro per bak

"Onze asperges worden in een serre geteeld en deze week zagen we de eerste witte kopjes boven de grond priemen", zegt teelster Marja van Dessel van Den Boschkant uit Vremde in "Start Je Dag". "Op die manier vind je op Valentijn altijd al Belgische asperges in de winkel. Vroeger moesten die uit Peru ingevoerd worden maar nu kan je een product van eigen bodem vinden. Wij oogsten in de serre tot Pasen en daarna begint het klassieke buitenseizoen van asperges in volle grond."