Daklozen in Etterbeek kunnen aangehouden worden als ze niet naar opvangcentrum willen

"Deze koude temperaturen tot - 10 graden en lager zijn specifieke omstandigheden en daarom hebben we beslist om de capaciteit van ons opvangcentrum uit te breiden", vertelt burgemeester De Wolf. "In een gebouw aan het Fontenay-park is plaats voorzien voor nog eens 20 à 30 mensen. De maatregel is maandagavond meteen van kracht geworden en blijft voorlopig gelden tot en met maandag 15 februari."