Gemeente Duffel waarschuwt: "Verzorg de dieren die nog in de wei staan"

"Het is heel belangrijk om een droge schuilplaats te voorzien voor de weidedieren, nu het zo hard vriest," zegt de burgemeester van Duffel Sofie Joosen (NV-A). "Soms kan een natuurlijke groenbeschutting al een klein verschil maken. Maar heel belangrijk is, dat de eigenaars meerdere keren per dag checken of de dieren nog genoeg eten en drinken hebben."