Sluis van Diepenbeek produceert binnenkort stroom voor 1.500 gezinnen

De sluis van Diepenbeek is de vierde sluis van het Albertkanaal die zo'n systeem krijgt. In Olen, Ham en Hasselt werken die al langer. "Het is in de eerste plaats een systeem om water te besparen", zegt Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg. "Door de klimaatverandering krijgen we meer en meer lange periodes van droogte. En we zijn voor de bevoorrading van het Albertkanaal volledig afhankelijk van Maaswater." Het is daarom zaak om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met water. Drie enorme vijzels - met een diameter van 4,3 meter en een lengte van 28 meter - pompen het water terug, dat bij het versassen verloren zou gaan.