Dikketruiendag bij open klasramen in Diest: "Die dikketruiendag is al een aantal weken bezig"

Met de dikketruiendag wordt er jaarlijks extra aandacht gevraagd voor het milieu door met een dikke trui naar school te gaan, en de verwarming een aantal graden minder te zetten. Weerman Frank Deboosere zet z'n schouders onder de actie, dit jaar met de slogan "Op volle kracht", want voor de klimaatopwarming is er geen vaccin.

Maar leerlingen en leerkrachten dragen al een poosje warmere kledij, want door corona moeten de ramen in de klaslokalen openstaan om goed te verluchten. Ook in de scholen in Diest : "Onze dikketruiendag is al een aantal weken bezig, omdat we nauwgezet de richtlijnen opvolgen en de klassen verluchten", zegt Ann Scheys van scholengroep Adite. "En we hebben al een tijdje geleden aan ouders en leerlingen gevraagd een dikke trui aan te doen, want de klassen zijn nu minder warm dan anders."