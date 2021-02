Doctoraatstudente UGent zet CO2 van staalbedrijf om in varkensvoeder: “Het smaakt vooral naar vis”

Met de CO2-uitstoot van Arcelor Mittal zouden 150.000 varkens gevoederd kunnen worden. ArcelorMittal is op dit moment nog bezig met het bouwen van de machine, het is nog even wachten voor het echt op de markt komt.

Ook is het afwachten of de techniek er effectief voor gaat zorgen dat de uitstoot van CO2 zal verminderen. “De vraag is hoeveel energie we gaan nodig hebben om die CO2 om te zetten. Die technieken moeten dus geoptimaliseerd worden, maar in theorie kan je er verschillende producten van maken”, legt de doctoraatstudente uit.

(Bekijk het filmpje met de uitleg op Facebook)