Nieuwe eindtermen in secundair onderwijs: wat zijn ze en wat betekenen ze voor uw kind?

De huidige eindtermen in het secundair onderwijs dateren van midden jaren 90 en zijn dus al meer dan 20 jaar oud. Er was dus nood aan om ze moderner en actueler te maken. Voor specifieke vakken houdt dat in dat de eindtermen onder meer worden aangepast aan nieuwe kennis over of nieuwe toepassingen van bijvoorbeeld wiskunde of economie. Of zoals Filip Moons van de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars het verwoordt: "We hebben de nieuwe eindtermen aangepast aan de wiskunde van deze eeuw."

Maar de nieuwe eindtermen moeten bepaalde doorstroomrichtingen ook beter laten aansluiten op hogere opleidingen. "We weten bijvoorbeeld dat een richting humane wetenschappen leerlingen vandaag onvoldoende voorbereidt op een universitaire opleiding pyschologie", legt Moons uit. "We hebben dus gekeken hoe we al die richtingen moeten invullen om er toch voor te zorgen dat je kan slagen in een universitaire opleiding die daarmee te maken heeft." Concreet komt er in de humane wetenschappen bijvoorbeeld extra aandacht voor statistiek, waarvan geweten is dat dat in een universitaire opleiding sociale wetenschappen vaak een struikelvak is.

Ten derde wordt de algemene basisvorming uitgebreid, wat onder meer inhoudt dat de minimumdoelstellingen voor bijvoorbeeld leerlingen uit het bso ambitieuzer worden. In de nieuwe eindtermen is er onder andere meer aandacht voor wetenschappen, techniek en wiskunde (vaak aangeduid met het begrip STEM). Maar er wordt voortaan ook ingezet op digitale en financiële competenties, ondernemingszin en burgerschap. Met de nieuwe eindtermen zullen leerlingen op hun 18e meer kennen en kunnen en zo beter voorbereid zijn op een leven als volwassene, is de redenering, of ze nu verder studeren of meteen naar de arbeidsmarkt trekken.