Eigenaars warmtepomp grote verliezers van stopzetten terugdraaiende teller: "Haal extra kosten uit energiefactuur"

Volgens Dirk Van Evercooren van ODE, dat is de Organisatie voor Duurzame Energie, zijn die oplossingen er zeker. Daarvoor kijkt hij vooral richting onze energiefactuur en de vele extra kosten die daar op staan.

Warmtepomp

Een warmtepomp is een toestel dat gebruik maakt van omgevings- of grondwarmte om warmte te genereren om je huis te verwarmen. Het is een heel duurzame manier van verwarmen maar een warmtepomp verbruikt wel heel wat elektriciteit. Dirk Van Evercooren: "Omdat een warmtepomp zo veel elektriciteit gebruikt wordt die meestal geïnstalleerd in combinatie met zonnepanelen. Men rekende er op om tijdens de zomer voldoende stroom te produceren met de zonnepanelen, om die dan te kunnen gebruiken in de wintermaanden. Door het stopzetten van de terugdraaiende teller kan je de elektriciteit die je in de zomer produceerde dus niet meer gebruiken in de winter."

Een flinke streep dus door de rekening van eigenaars van warmtepompen. Zij gaan nu de stroom die ze nodig hebben in de winter aan een hoge prijs moeten afnemen van het net.

Mogelijke oplossing?

Bij de eigenaars van warmtepompen zal de energiefactuur op deze manier dus flink oplopen in de winter. Alle extra kosten uit die factuur te halen kan een oplossing zijn voor deze mensen.

Van Evercooren: "Op onze elektriciteitsrekening staan een heel deel kosten die er zijn opgezet door onze overheden maar daar misschien niet hoeven te staan. Op die manier zou je eigenaars van warmtepompen kunnen belonen omdat zij hun investering in duurzame energie al hebben gedaan. Het is dus aan onze overheden om de lasten op schone energie te verleggen naar vervuilende energie."

"Er is zoiets als het principe 'de vervuiler betaalt'. Als je op dit moment merkt dat vervuilende manieren van verwarmen goedkoper gemaakt worden dan schone manieren van verwarmen, dan zit er iets scheef. En dan is het aan de politiek om dit recht te trekken"

Dirk Van Evercooren heeft dus een duidelijke boodschap aan de politiek. Maar volgt die wat Dirk zegt?

Nieuwe kosten uit energiefactuur houden

Inspecteur Sven Pichal legt de opmerkingen en suggesties van Van Evercooren voor aan Vlaams minister van energie Zuhal Demir. Ook al is onze elektriciteitsfactuur niet uitsluitend een Vlaamse bevoegdheid, er staan ook federale kosten op.

Wat betreft de extra kosten zoals distributietarieven en kosten voor groenestroomcertificaten is Demir het grotendeels eens met Van Evercooren. Demir: "Sinds ik minister ben doe ik mijn uiterste best om zoveel mogelijk van die extra kosten uit de energiefactuur te halen. Zo zijn bepaalde kosten binnen de distributienettarieven al uit de factuur verdwenen, toch zo'n 16 euro per jaar per gezin. Maar ik stel wel vast dat men de afgelopen 20 jaar heel veel extra kosten in die energiefactuur heeft gedraaid. Die kosten kan ik niet zomaar weg toveren. Ik probeer de kosten van nieuw beleid, zoals premies voor zonnepanelen en windenergie, wel heel bewust uit die factuur te houden."

Maar wat is het verschil tussen die kosten op de factuur te zetten of ze op te nemen in de begroting? Demir: "Ten eerste is de energiefactuur er enkel voor de gezinnen en kmo's, de begroting is veel ruimer. Daar betalen ook bedrijven voor mee. Ten tweede is het ook een verhaal van transparantie. Alles wat ik in mijn begroting zet moet ik verantwoorden aan het parlement. Ik kan het dus niet wegmoffelen in de factuur, zoals dat in het verleden vaak is gebeurd."

Federaal en Vlaams samen

Onze energiefactuur is een bevoegdheid van zowel de federale als de Vlaamse regering. Er zal dus moeten samengewerkt worden. Maar gaat dat wel lukken?

Zuhal Demir: "We mogen hier echt de tegenstellingen niet opzoeken. Als we vanuit Vlaanderen zeggen dat we de kosten van nieuw beleid uit die factuur houden, dan moeten we de hand reiken aan de federale collega's zodat zij dat ook zo gaan doen in de toekomst. Ik voel alleszins openheid bij hen hierover."

Demir geeft toe dat dit zeker een werk is van lange adem. Niet enkel het weghalen van extra kosten uit de factuur, ook de ommeslag van vervuilende vormen van energie naar duurzame energie is niet voor iedereen even evident. "Die transitie zullen we als overheid ook mee moeten begeleiden. Ik vind het heel belangrijk dat daar ook flankerende maatregelen tegenover staan want dat zal niet voor iedereen even evident zijn. Als je je stookolieketel wil wegdoen en vervangen door een duurzame oplossing, dan komt daar zeker een kost bij kijken."