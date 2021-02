Facebook voert strijd op tegen valse informatie over coronavaccins: berichten worden verwijderd

“We passen dit beleid meteen toe, met een bijzondere focus op pagina's, groepen en accounts die deze regels schenden en we zullen onze handhaving de komende weken blijven uitbreiden”, zegt een woordvoer van Facebook. “Claims over COVID-19 of vaccins die over het algemeen niet in strijd zijn met dit beleid, komen nog steeds in aanmerking voor beoordeling door onze externe factcheckers en krijgen, als ze als onwaar worden beoordeeld, een label en zullen minder snel opvallen op je tijdslijn".