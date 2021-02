Fietspaden liggen overal vol sneeuw en ijs, behalve op Campus Groenenborger (UA)

In 2017 werd aan de UA op Campus Groenenborger een fietspad aangelegd om verschillende vernieuwende asfalttechnieken uit te testen. "Op één stuk werd een asfaltzonnecollectorsysteem geïnstalleerd", legt professor Wim Van den bergh uit. "Daarbij is een circuit met buizen aangelegd in de middelste laag asfalt en daar zit stromend water in. In de zomer zorgt dat ervoor dat het wegdek wordt afgekoeld en in de winter wordt het opgewarmd met de opgeslagen warmte."

Het water in de buizen kan niet bevriezen, zegt Van den bergh: "De bodemtemperatuur is 10 tot 15 graden en het water dus ook. Aan de oppervlakte zal het wat afkoelen, maar door de stroming gaat het snel weer de bodem in, waar het opnieuw warmte kan opnemen. Het water zal daardoor nooit onder de 5 graden gaan."