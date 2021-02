Gentse straathoekwerkers zoeken ’s nachts naar daklozen: “Niemand hoort in dit weer buiten te slapen”

Stad Gent voorziet winternoodopvang met meer dan 100 bedden voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben. Ook overdag is er een inloopcentrum waar mensen zonder vaste verblijfplaats terecht kunnen voor een warme maaltijd, een douche of gewoon een warme plek om even te verblijven. “We merken dat niet iedereen te overtuigen valt. Er zijn nog altijd 20 bedden beschikbaar. Soms lukt het, maar soms zijn er mensen die om eigen redenen niet komen. Er is bijvoorbeeld iemand die heel hard snurk en die anderen niet tot last wil zijn. Andere mensen willen bijvoorbeeld hun hond meenemen op de kamer. Dat mag niet, het dier mag binnen maar moet in de bench blijven. Als mensen echt in gevaar zijn, dan grijpen we in en bellen we de ambulance. Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak.”