Glabbeek zorgt voor gratis vervoer naar vaccinatiecentrum Tienen

"We gaan het vervoer naar het vaccinatiecentrum regelen zoals we dat doen met oudjaar," vertelt burgemeester Reekmans. "Dan werken we met een autodeelbedrijf uit Glabbeek dat wagens ter beschikking stelt, en met vrijwilligers van J.A.T Event Drivers. Dat zijn vrijwillige chauffeurs die met oudjaar de feestvierders uit de regio veilig thuisbrengen. Op deze manier kunnen we dat vervoer ook gratis aanbieden. We kiezen als kleine gemeente voor de goedkoopste formule. En we steunen hiermee ook de lokale economie omdat het autodeelbedrijf uit Glabbeek is."