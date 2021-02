Gladde trottoirs zijn gevaarlijk voor afvalophalers: "Maak alsjeblieft trottoir sneeuw- en ijsvrij"

Over de middag krijgen de ophalers soep om zich op wat op te warmen in de lokalen van de IVBO bij de verbrandingsoven in Brugge. "Door corona hebben we liever niet dat de mensen zelf iets warms te drinken aanbieden. Dat is natuurlijk erg vriendelijk maar nu doen we dat beter niet. We vragen wel wat geduld van de mensen. Door het gure weer duren de ophaalrondes wat langer. Het kan dus zijn dat de ophalers wat later dan normaal passeren. We vragen dan ook om niet meteen de zak alweer binnen te zetten. Even wachten, we komen wel."