Gladde voetpaden en straten: extra druk op spoed ZNA-ziekenhuizen na valpartijen

In de drie ziekenhuizen van ZNA (Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg), werden gisteren zo'n 90 mensen binnengebracht met verwondingen na een valpartij. "Het grootste aantal patiënten zijn binnengebracht in Jan Palfijn in Merksem: daar waren één op de drie patiënten op de spoed gewond geraakt na een valpartij. In de andere ziekenhuizen was dat één op de vier. Zowel jong als oud. Dan ging het niet altijd over breuken maar ook om kneuzingen, hersenschuddingen of wonden die gehecht moesten worden. Het heeft nergens tot problemen geleid, er was genoeg personeel, maar vooral in de namiddag was het erg druk."