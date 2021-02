"Gooi geen stenen of takken op ijs van Damse Vaart"

Vandaag zou er al een dun laagje ijs kunnen liggen op het water. En als er nu voorwerpen in de vaart belanden, dan kan dat later voor wakken of andere problemen zorgen. Schepen in Damme Rik Strubbe: "We hebben in het verleden ongevallen met snelschaatsers meegemaakt. Door stenen of brokken aarde zijn er putten in het ijs en dat kan voor valpartijen zorgen."

Het zal nog de hele week stevig vriezen. Rik Strubbe: "'s Nachts zal het tot min 8 gaan. Overdag zal het niet dooien. En als het niet te hard waait, dan kan er tegen het eind van de week al een redelijke ijslaag liggen op de vaart. Onze brandweer en ijsmeesters zeggen altijd dat de ijslaag 13 centimeter dik zijn om te kunnen schaatsen."

Het is al 12 jaar geleden dat er nog op de Damse Vaart geschaatst werd. "Op het eind van de week gaan we het ijs meten. En dan moeten we beslissen of er eventueel zaterdag of zondag geschaatst mag worden." Bijkomend probleem zijn de natuurlijk coronamaatregelen die geen samenscholingen toelaten.