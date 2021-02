Stand van grondwater sterk verbeterd dankzij vele regen, "maar we zijn er nog niet"

Bij die maatregelen zit de zogenaamde betonstop of bouwshift, die ervoor moet zorgen dat minder open ruimte volgebouwd wordt, zodat regenwater beter in de grond kan sijpelen.

"We moeten het regenwater meer ruimte geven. Dat doen we enerzijds door natte natuur aan te maken of te herstellen: moerassen en veengebieden aanleggen. Driekwart van die natte natuur is de voorbije vijftig jaar vernietigd. Daar moeten we iets aan doen. Daarnaast is er de bouwshift. De komende 20 jaar gaan we de woonreservegebieden niet bebouwen. Dat gaat om 12.000 hectare die open zullen blijven. Tegen 2040 willen we dat er zo goed als geen nieuwe bouwgrond meer gebruikt wordt", vertelt Demir.

"We gaan nu ook de gemeentebesturen instrumenten aanreiken om die bouwshift te realiseren. Mensen moeten weer meer in de bestaande gemeentekernen gaan bouwen. Dat is goed voor het grondwater, maar ook voor het verkeer: als ze dichtbij de winkels wonen en alle verplaatsingen met de fiets of te voet kunnen doen, is dat goed nieuws."