H.Essers en BOS+ hebben akkoord over Essersbos in Genk: bomen mogen gekapt worden

H.Essers en BOS+ hebben al drie keer met elkaar in conflict gelegen. In 2013 was er een botsing over het kappen van een deel van het Ferrarisbos in Wilrijk. Enkele jaren later stapten BOS+ en verschillende andere natuurverenigingen naar de Raad van State tegen de vergunning die H.Essers had gekregen om uit te breiden in Natura-2000 bosgebied aan de Transportlaan in Genk. Ze kregen gelijk en de Raad van State vernietigde de vergunning. Daarop liet H.Essers zijn oog vallen op de oude Hörmansite, niet ver daar vandaan, aan de Woudstraat in Genk. Het ging om een industriegebied van 15 hectare, waarbij ook gevraagd werd om 9 hectare bos te kappen.