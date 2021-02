Hulpverleners gaan op zoek naar daklozen die buiten slapen: "Mensen beseffen soms niet dat vrieskou dodelijk kan zijn"

Nathalie en Luna werken bij het Outreachteam van de stad Antwerpen, dat dak- en thuislozen begeleidt. In deze vrieskou gaan er twee keer per dag teams op pad om mensen te overtuigen om naar de nachtopvang te gaan. "We nemen een thermos thee en warme chocolademelk mee en spreken mensen vriendelijk aan", legt verpleegkundige Luna uit. "We vragen hoe het met hen gaat en leggen uit wat de voordelen is van de opvang en waar die is. Als het nodig is, nemen we samen met hen de tram naar de nachtopvang."