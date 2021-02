IJsmeesters van Berlare komen voor het eerst in actie: “We kregen een cursus van experts uit het buitenland”

Wie in de eerste plaats zal instaan voor de veiligheid van de schaatsers, zijn de ijsmeesters. Dat zijn mensen die controleren hoe dik het ijs is. Zodra zij zeggen dat het veilig is om het ijs te betreden, zijn de liefhebbers welkom. Voor de ijsmeesters van Berlare is dit een erg spannende winter, want het is de eerste keer dat ze in actie mogen komen.