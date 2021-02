"Trut. En ik mis u": 12-jarige Charlotte werd gegrepen door trein, haar mama getuigt in nieuwe campagne tegen spoorlopen

En lang niet alleen Charlottes dood had vermeden kunnen worden. In 2018 stierven 13 personen als gevolg van roekeloos gedrag op het spoor, in 2019 waren dat er 8 en in 2020 vielen er 14 doden. Daarnaast raakten afgelopen jaar ook nog eens 11 personen gewond door het spoorlopen of bij het onveilig oversteken van een overweg.

"Die cijfers moeten naar beneden", verduidelijkt Thomas Baeken van Infrabel. "Idealiter valt er geen enkel slachtoffer. Alle ongevallen die gebeuren aan de overwegen en bij het spoorlopen zijn stuk voor stuk menselijke drama's die hadden vermeden kunnen worden als de mensen zich gewoon aan de verkeersregels hadden gehouden." Infrabel zegt ontradingscampagnes te zullen blijven voeren in de hoop de cijfers ooit tot nul te kunnen herleiden.