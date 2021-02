Iran roept Belgische ambassadeur in Teheran op het matje na veroordeling Iraanse diplomaat: "Laat hem vrij"

Iran heeft de Belgische ambassadeur in Teheran op het matje geroepen. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanleiding is de gevangenisstraf die de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi in ons land kreeg, omdat hij het brein was achter een verijdelde bomaanslag in Parijs. "Laat hem vrij", zo klinkt de boodschap van Iran.