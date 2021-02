Politiek analisten over 50.000 euro die Sihame El Kaouakibi kreeg van Open VLD om campagne te voeren: "Uitzonderlijk"

In 2019 kreeg sociaal ondernemer Sihame El Kaouakibi vanuit het niets een tweede plaats op de Antwerpse lijst van Open VLD bij de Vlaamse verkiezingen. Op zich is het niet uitzonderlijk dat een zogenoemd wit konijn een verkiesbare plaats krijgt ten voordele van een trouwe partijsoldaat, maar dat daar ook een grote som geld bovenop komt, doet wenkbrauwen fronsen.

Volgens politiek journalist Ivan De Vadder was El Kaouakibi in 2019 een godsgeschenk voor de partij. "Ze is vrouw, straalt diversiteit uit en is sociaal ondernemer met jongeren. Dan is het logisch dat je daar als partij wil in investeren. Alle partijen doen dat. Maar meestal gebeurt dat met middelen die ook andere kandidaten krijgen. Dat gaat over mediatraining en affiches die betaald worden door de partij. Die kandidaat wordt zo ingekapseld in de partij", zegt De Vadder in "Terzake".

"Maar dat wou Kaouakibi niet. Ze wou aan politiek doen met een half been in de partij en een half been buiten de partij. Dan is er afgesproken dat er een bedrag werd overgemaakt, zodat ze voor haar eigen concept kon gaan."

