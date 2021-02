Kapster Maria (79) uit Heusden-Zolder stopt ermee na 63 jaar: "Ik zie dat coronagedoe niet meer zitten"

Kapster worden was een jeugddroom van Maria. Naast de woning van haar ouders in Zolder was ook een kapsalon en dat deed de passie voor het vak oplaaien. "Als kind stond ik al op tafel om het haar van mijn tante in te draaien" vertelt ze. Na haar opleiding als kapster, opende ze haar eigen zaak in 1958 en daar stond ze tot enkele maanden geleden nog. Maria is intussen 79 jaar oud, al lang pensioengerechtigd en daarom had ze de openingsuren wat verminderd tot nog twee dagen.