Leuvense cafébazen vragen perspectief na 200 dagen sluiting: "Ons vat is af"

"We hebben vandaag 200 biervaten op de Oude Markt gezet, exact evenveel als de dagen dat we gesloten zijn. En ons vat is leeg." zegt Eric De Rop, voorzitter van de vzw Oude Markt. "Wij hebben tussen de twee lockdowns aangetoond dat we veilig kunnen openblijven. Dus we vragen meer duidelijkheid over wanneer we weer kunnen opstarten. Niet alleen voor ons, ook voor ons personeel en onze klanten. Het caféleven is een sociaal gebeuren, voor veel mensen is het hun dagelijks contact, ze hebben het nodig tegen vereenzaming en verzuring. Het is noodzakelijk voor de samenleving om het caféleven te kunnen hervatten."