Liveblog - Opgelet voor gladde wegen, "geef afvalophalers respijt als ze niet overal alles kunnen weghalen"

"Vannacht hebben we 3.600 ton strooizout gebruikt. Dat toont aan dat het toch een pittige nacht was", zegt Veva Daniëls; woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat hebben we gisteravond laat nog gemerkt. Het is toen opnieuw beginnen te sneeuwen op verschillende plaatsen in het land, dus zijn we afgelopen nacht opnieuw uitgereden om ervoor te zorgen dat de wegen er vanmorgen goed bij liggen."

Er is nog voldoende strooizout, verzekert Daniëls. "We hebben een voorraad van 108.000 ton strooizout. Deze winterprik werd een 11.000 ton gebruikt. Er is dus absoluut nog genoeg strooizout."