Loketsluiting in 44 stations blijft overeind, maar NMBS werkt aan alternatieven om pijn te verzachten

Hiermee lijkt de openlijke ruzie tussen NMBS-baas Dutordoir en minister Gilkinet achter de rug. De NMBS redt haar gezicht omdat de loketsluitingen niet worden teruggedraaid, de minister kan zeggen dat hij de belangen van de treinreiziger succesvol heeft verdedigd. Afwachten of het nog lang duurt voor deze "storm in een glas water" is uitgewaaid.

In elk geval is alle ongenoegen over de loketsluitingen niet van de baan. Vanmorgen voerden de christelijke en socialistische vakbonden vanmorgen actie voor de hoofdzetel van de NMBS.

Ook de radicaal-linkse PVDA is niet tevreden met het compromis. "De regering beloofde dat de gebruiker altijd het laagste tarief zou worden aangeboden", zegt Kamerlid Raoul Hedebouw. "De enige mensen die dit vandaag kunnen doen, zijn de mensen aan de loketten, die de NMBS wil sluiten, met instemming van de regering."