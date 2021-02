Luierfabrikant uit Zele slachtoffer van bende fraudeurs

Aanleiding voor het onderzoek was een klacht van een grote Zeelse luierfabrikant bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het bedrijf had in december vorig jaar 44 palletten luiers geleverd in opdracht van een Waals bedrijf. Later, toen er moest betaald worden, bleek dat het Waalse bedrijf nooit iets besteld had en ook geen levering had ontvangen. Uit verder onderzoek bleek dat er nog 4 bestellingen gedaan waren op naam van dezelfde Waalse firma. Het ging om bestellingen van 1 keer 25 palletten en 3 keer 33 palletten luiers. Het ging om een totale waarde van 182.000 euro. De bende zou een eigen firma gebruikt hebben om de goederen verder te verkopen aan winkels.