In Westerlo is een man (72) vanmiddag door het ijs gezakt. Dat gebeurde aan de Grote Nete, ter hoogte van de Rietstraat. De brandweer werd opgeroepen, maar hun hulp was uiteindelijk niet nodig. De onfortuinelijke man zat maar tot aan zijn knieën in het koude water. Hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.