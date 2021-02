Nieuwe corona-uitbraak in Sint-Blasiusziekenhuis van Dendermonde: “We voeren een gedeeltelijke en tijdelijke opnamestop door“

Het is al de derde uitbraak in korte tijd in het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde. Sinds half januari was er ook al geen bezoek meer toegelaten in het Sint-Blasiusziekenhuis, nadat toen ook een patiënt besmet was geraakt. “Het is in de eerste plaats een gedeeltelijke en tijdelijke opnamestop. Dat betekent dat geplande ingrepen, die sowieso gepland waren voor de komende dagen, uitgesteld worden in de mate van het mogelijke”, zegt woordvoerster Dominique Potteau.