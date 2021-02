Mogelijk nieuwe Europese sancties tegen Rusland, maar EU-buitenlandvertegenwoordiger ligt zelf zwaar onder vuur

Ook verschillende Vlaamse europarlementsleden hadden kritiek op Borrell, maar gingen niet zo ver om zijn ontslag te vragen. Europarlementslid Assita Kanko van N-VA vroeg aan de Spanjaard Borrell waar de “cojones” (ballen) van de EU waren. Borrell’s optreden in Moskou was volgens Kanko in schril contrast met het zelf vooropgestelde doel van de Europese Commissie om een geopolitieke Commissie te worden. Hilde Vautmans van Open-VLD betreurde bovendien dat het optreden van Borrell leidde tot een achteruitgang van de relaties met Rusland en noemde zijn bezoek een “waar fiasco”. Ze verweet Borrell “naïef” te zijn geweest in zijn omgang met de “Russische beer”. (Lees verder onder de video)