Nokere Koerse klaar voor nieuwe editie in maart: “Vorig jaar werd alles vlak voor de wedstrijd geannuleerd”

Bijna een jaar na de eerste lockdown is België nog steeds niet van het coronavirus verlost, en toch vinden de organisatoren het belangrijk om Nokere Koerse dit jaar te laten doorgaan. “Het was geen optie om de koers opnieuw uit te stellen”, zegt Bothuyne. “We zijn een groep vrijwilligers die als missie hebben om dit allemaal tot een goed einde te brengen. We zijn allemaal zot van wielrennen en willen dit koste wat het kost laten doorgaan.” Dat het een versie zonder publiek is, is dan maar zo. “Op zondag 20 juni wordt het Belgisch kampioenschap wielrennen georganiseerd. Waarschijnlijk is publiek dan wel opnieuw toegelaten. We zullen dan wel voor een feestje zorgen als dat mag.”