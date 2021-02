Ongerustheid over paarden in vrieskou niet nodig: "Paarden kunnen goed tegen de kou"

Paarden -en ezelasiel The Old Horses Lodge vzw in Laarne verzekert ons dat paarden die nu in de vrieskou op een weide staan daar goed tegen kunnen. Er circuleren op sociale media regelmatig berichten van wandelaars of fietsers die zich afvragen of dit wel gezond is. Maar het asiel stelt ons gerust: "Vaak willen ze niet onder de beschutting omdat ze goed tegen de koude kunnen."