Ontdek hier waar je in West-Vlaanderen (al dan niet) zal kunnen schaatsen

De burgemeesters van Hooglede, Jabbeke, Poperinge en Brugge zullen toestemming geven om te schaatsen in openlucht als het ijs voldoende dik is en alles coronaveilig kan verlopen. In Poperinge zou dat eventueel op de IJzervlakte kunnen. "In de buurt van Roesbrugge", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "In principe is dit een buitenactiviteit en kunnen de basisveiligheidsmaatregelen toegepast worden. Mensen kunnen dus in een groepje van maximaal 4 mensen gaan schaatsen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er samenscholingen ontstaan. Ik zie er, voorlopig, geen problemen in. De Ijzervlakte is ook zeer groot hé."