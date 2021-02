Onvrede over schaatsverbod op Kraenepoel in Aalter: “Laat enkel professionele schaatsers toe”, vraagt schaatsclub

Als het zo koud wordt als verwacht, dan zal de Kraenepoel in Aalter in een mum van tijd dichtgevroren zijn. Dat is voor heel wat schaatsers dan het startsignaal van enkele leuke dagen op het ijs. De vijver lokt tijdens strenge winters altijd heel wat mensen: zowel professionele schaatsers als recreatieve schaatsers of gezinnen met de slee. Maar dit jaar zal de bevroren vijver er rustig bij liggen. Aalter kondigde gisteren een algemeen schaatsverbod af, omdat het niet mogelijk is om alles coronaveilig te organiseren. De schaatsclubs in ons land vinden dat die beslissing te snel werd genomen.