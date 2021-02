Oostende zoekt actief naar daklozen om ze naar opvang te brengen: "Te koud om buiten te leven"

De stad Oostende stuurt straathoekwerkers op pad om mensen die thuis-of dakloos zijn te overtuigen naar de dag- en nachtopvang te gaan. Eén van die straathoekwerkers is Maarten Hostyn: "Wij weten als geen ander waar de daklozen slapen op straat. Wij babbelen een beetje met die mensen en bieden hen een koffie aan. Soms geven we hen ook dekens en mutsen. We vragen ook wat ze de komende dagen nog kunnen gebruiken en waar ze de volgende dag gaan slapen."

Het doel is om de daklozen te overtuigen naar de dag- en nachtopvang te gaan. "Want het is echt te koud om nu op straat te leven", besluit Maarten.