"Praat mét ons, niet enkel over ons": jongeren verenigen zich bij radiozender MNM in open brief 

“De voorbije tijd is er overvloedig over ons gesproken, getweet en geschreven. Over ons, maar niet mét ons. We hadden het gevoel dat we luid riepen, maar niemand die ons hoorde. Al vertellen we écht graag hoe het met ons gaat, zonder dat we willen of moeten schreeuwen", schrijven 55 jongeren samen in een open brief.