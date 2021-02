Opnieuw mondmasker verplicht aan zee tijdens krokusvakantie

Deze namiddag was er overleg tussen de gouverneur en de kustburgemeesters. Die gaven aan dat er toch veel volk wordt verwacht volgende week. "Naar het buitenland reizen is nog altijd niet mogelijk en verwacht wordt dat veel Belgen naar onze kust zullen komen. We verwachten veel tweedeverblijvers en ook de vakantieparken en campings zijn weer open. Het is ook bijna het enige dat een mens nog kan doen hé, beetje toerisme in eigen land", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Het mondneusmasker is opnieuw verplicht op de zeedijk en in de bebouwde kom van alle kustgemeenten. Ook tijdens de herfst- en kerstvakantie was dat zo.