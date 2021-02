Organisator Herman Schueremans wil dit jaar volwaardig Rock Werchter organiseren, desnoods twee maanden later

Voor Schueremans is de Zomerbar die Rock Werchter vorig jaar organiseerde niet voor herhaling vatbaar. Dat was een kleinschalig initiatief waar 400 tot 800 mensen - elk in zijn bubbel aan een tafeltje en met de nodige social distancing - enkele concerten konden bijwonen. "Zo'n initiatief is economisch niet haalbaar en geeft ook bij de overheid het idee van "ze zijn terug bezig, er is niets aan de hand". We moeten blijven zeggen: "mensen dit is een doekje voor het bloeden, want daarmee is het probleem niet opgelost". Festivals kunnen niet met social distancing."