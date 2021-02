Oude kiosk op Hasseltse Dusartplein krijgt nog even een foto-expo

Annika Wallis is een van de huisfotografen van De Serre die drie van haar foto’s etaleert. “We kregen de opdracht om beelden te selecteren uit de zorgeloze tijd voor de coronapandemie”, legt ze uit. “We willen niet alleen laten zien hoezeer we deze momenten missen, maar ook een hoopvol signaal geven. Als we samen volhouden, geloven we dat deze tijd ooit terugkomt! Een van mijn eigen favoriete foto’s is die van Billie Eilish op Pukkelpop 2019. Een tweede kiekje maakte ik op een feestje in onze vestiging op het Groenplein, de plaats waar het voor de Serre allemaal begonnen is. Naast mijn werk als huisfotograaf voor de Serre heb ik vooral heimwee naar de vriendengroep die daar bijhoort. We zijn allemaal sociale beestjes die graag de handen uit de mouwen steken. We kijken ernaar uit om elkaar terug meer te zien.”