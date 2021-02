Ouderen in Sint-Niklaas kunnen sneeuwruimlijn bellen: “Zo geraken ze gemakkelijker buiten om boodschappen te doen”

Met de sneeuwruimlijn wil de stad Sint-Niklaas voornamelijk 80-plussers helpen met het ruimen van de sneeuw voor hun deur. Al beklemtoont coördinator Gwendoline De Vogel dat ook andere hulpbehoevenden in aanmerkingen komen: “Ook mensen met een beperking of mensen die fysiek niet in de mogelijkheid zijn om dat zelf te doen, kunnen beroep doen op de sneeuwruimlijn.”