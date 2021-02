Pascal werkt elke dag in vriestemperaturen: "Vandaag zal het een aangename -22 graden zijn op het werk"

Elke dag werken er bij Luik Natie een twintigtal mensen in zeer koude temperaturen. "Je moet je dat voorstellen als een gigantische diepvriezer die 7.000 vierkante meter groot is en waar de temperatuur constant -22 graden is", vertelt Gybels. In die diepvries zit vooral voeding. Luik Natie doet aan import en export van onder andere groenten, fruit, vlees en vis.



Het personeel is goed beschermd tegen de koude. "Ze dragen warme schoenen, handschoenen en een muts en hebben veel verschillende laagjes aan. Bovendien mogen ze maximum 45 minuten in die temperatuur werken en dan kunnen ze een kwartiertje opwarmen in de kantine met een warme koffie en Radio 2", klinkt het.