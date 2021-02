Rechtszaak over Holocaust-boek in Polen: twee prominente historici moeten zich verontschuldigen

Over het lot van de Poolse Joden tijdens de nazi-bezetting gaat "Nacht zonder einde", samengesteld door de prominente Poolse historici Barbara Engelking (Pools Centrum voor Holocaustonderzoek) en Jan Grabowski (Universiteit van Ottawa). In dat lijvige werk van liefst 1.600 pagina's komt een korte passage voor waarin wordt gesuggereerd dat de burgemeester van een gehucht medeplichtig was aan het uitleveren van tientallen Joden aan de nazi's.