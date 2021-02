Protest openluchtzwembad aan Vaart Leuven: "Compleet overbodig"

De stad Leuven heeft 11,5 miljoen euro uitgetrokken voor de volledige heraanleg van de Vaartkom. En ondertussen zijn ook al ontwerpbureaus aangesteld. Het comité Vaartkom vraagt zich af of een openluchtzwembad de leefkwaliteit van de buurtbewoners zal verbeteren, en of het geld niet beter kan worden besteed aan voet- en fietspaden, gescheiden riolering of (kinder)armoede. "Het zwembad is compleet overbodig omdat er in het Provinciaal Domein van Kessel-Lo al een openluchtzwembad bestaat dat kan uitgebreid worden. Trouwens, de Leuvense scholen vragen dringend om een zwembad en dat is er niet. Zo'n openluchtzwembad gaat veel geld kosten en zeker in coronatijden vinden we dat niet gepast", zegt Bernadet Stiers van het comité Vaartkom.