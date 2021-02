Schaatsen niet toegelaten in domeinen van Natuur en Bos: "Kans op te veel volk"

Schaatsen mag dus niet, maar het zou wel kunnen. Volgens ijsmeester Jo Abbeloos uit Merchtem is er nog vijf dagen vrieskou nodig om voldoende ijs te hebben om veilig op te schaatsen. Dat vertelde hij in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. “Dan zitten we aan tien centimeter ijs en dat is toch nodig om veilig te kunnen schaatsen. Alles wat daarbij komt, is veiliger. Zeker als je je met een aantal mensen op het ijs begeeft. Maar het mag niet, de coronamaatregelen laten het niet toe”, gaat hij verder. Schaatsen op een privévijver die niet van het Agentschap voor Natuur en Bos is, zoals gemeentelijke vijvers of vijvers van privé-eigenaren, kan wél. "Als het in samenspraak met de eigenaar van die vijver of de gemeente gebeurt", weet Abbeloos. Burgemeesters zouden politie kunnen inschakelen om toezicht te houden tijdens het schaatsen. Afwachten of dat ook gebeurt.